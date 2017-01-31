Возбуждено дело по факту избиения бригады медиков в Петербурге

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что полиция в Санкт-Петербурге возбудила уголовное дело по факту нанесения побоев бригаде скорой помощи в октябре 2016 года, передает ТАСС.

"По результатам проверки отделом дознания УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК России ("Побои"). В настоящее время проводится дальнейшее расследование с целью установления всех лиц, причастных к преступлению, определения степени их участия в произошедшем и привлечения к ответственности", - отметила Волк.

По данным МВД, инцидент произошел 29 октября прошлого года на улице Савушкина в Петербурге. Скорая помощь перевозила пациента в стационар, однако не смогла выехать со дворовой территории из-за неправильно припаркованного легкового автомобиля. В результате возникшего конфликта и последующей драки пострадали водитель "скорой" и врач.

"В ходе дополнительной проверки тщательно изучены обстоятельства произошедшего. Проведено судебно-медицинское исследование и получено консультационное заключение о характере и степени тяжести телесных повреждений, причиненных членам бригады скорой помощи", - уточнила Волк.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель элитного Mercedes S-класса после ДТП совершил нападение на врачей скорой помощи.