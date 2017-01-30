В США пьяный водитель наехал на группу пешеходов

Водитель фургона в состоянии алкогольного опьянения наехал на группу пешеходов на автомобильной парковке в американском штате Кентукки, два человека погибли, семь пострадали, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в городе Луисвилл в ночь на воскресенье. Как сообщила представитель полиции Алиша Смайли (Alicia Smiley), 37-лений Чад Эрдли (Chad Erdley), заехав на стоянку, задел припаркованный автомобиль, и продолжил движение. По ее словам, два человека были объявлены погибшими на месте, семь госпитализированы, жизни раненых ничего не угрожает.

По данным полиции, водитель невнятно выражался, от него пахло алкоголем, после задержания он несколько раз засыпал. Власти предъявили ему обвинения по нескольким пунктам, в том числе обвинение в убийстве.