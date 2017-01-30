Врача-анестезиолога задержали за изнасилование пациентки

В сексуальном насилии над пациенткой в реанимации подозревается врач-анестезиолог подмосковной больницы. С таким заявлением выступили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

«Как установлено следствием, в ночь с 4 на 5 января врач анестезиолог-реаниматолог Подольской городской больницы № 2, находясь на суточном дежурстве в реанимационном отделении больницы в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней пациентки, которая в силу своего физического состояния находилась в беспомощном положении и не могла оказать ему сопротивление», - сообщили в ГСУ.

Как отмечается в публикации, в отношении анестезиолога возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.