Французская компания сняла с рейсов 21 пассажира из-за указа Трампа

Французская авиакомпания Air France отказала в перелете в США 21 пассажиру из стран с преимущественно мусульманским населением. Такие меры были приняты из-за нового указа президента Штатов Дональда Трампа . Об этом в понедельник, 30 января, сообщает агентство Associated Press.

Представительница Air France рассказала, что компания получила от американского правительства уведомление об ограничениях на въезд в страну в субботу, 28 января. У перевозчика не было другого выбора, кроме как не допустить до полета ряд пассажиров, направляющихся в Штаты.

Сотрудница авиакомпании не раскрыла личностей путешественников и не уточнила, гражданами каких стран они являлись. Также сообщается, что ряд других перевозчиков предприняли аналогичные меры.

Ранее в понедельник генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт призвал президента США пересмотреть свою позицию по вопросу въезда мусульман в Америку. Он заявил, что указ Трампа вызывает обеспокоенность.

В пятницу, 27 января, глава Соединенных Штатов подписал документ, согласно которому запрет на посещение США вводится для граждан семи государств — Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, на 120 дней приостанавливается прием сирийских беженцев. Трамп пояснил, что его решение направлено не против мусульман, а против террористов.