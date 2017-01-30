Задержан перекрывший дорогу скорой подмосковный водитель

В Подмосковье полиция задержала не пропустившего скорую помощь водителя легкового автомобиля. Инцидент произошел около 4.00 (мск) в городе Пушкино, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

Бригада «скорой помощи» прибыла по вызову, пока врачи оказывали помощь пациенту, спецавтомобилю на улице преградил путь 20-летний местный житель на ВАЗ-2108. Оба водителя требовали друг от друга освободить дорогу. Водитель скорой заявил, что больного необходимо срочно госпитализировать. После этого на место происшествия была вызвана полиция.

Водитель легкового автомобиля свое поведение объясняет тем, что не мог отъехать из-за неисправности.

Ранее в январе в Петропавловске-Камчатском 21-летний мужчина скончался после того, как въезд в его двор скорой помощи преградил автомобиль.