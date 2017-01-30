Далее:
Главное сейчас
Рамблер/новости

Российский турист устроил драку на борту самолета из-за очереди в туалет

Российский турист устроил драку на борту самолета из-за очереди в туалет
Фото:
Россиянин, летевший в Бангкок на самолете авиакомпании British Airways, устроил драку из-за очереди в туалет, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life.
Драка произошла между россиянином и другим пассажиром, гражданство которого не уточняется, когда турист из России попытался первым попасть в туалет. Конфликт удалось погасить после вмешательства бортпроводников.
Экипаж предупредил диспетчеров о буйном пассажире, однако полицейские не стали задерживать туриста.
Происшествия
Оставить комментарий

Последние новости