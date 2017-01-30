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Российский турист устроил драку на борту самолета из-за очереди в туалет
Фото: forums.drom.ru
Россиянин, летевший в Бангкок на самолете авиакомпании British Airways, устроил драку из-за очереди в туалет, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life.
Драка произошла между россиянином и другим пассажиром, гражданство которого не уточняется, когда турист из России попытался первым попасть в туалет. Конфликт удалось погасить после вмешательства бортпроводников.
Экипаж предупредил диспетчеров о буйном пассажире, однако полицейские не стали задерживать туриста.
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