Российский турист устроил драку на борту самолета из-за очереди в туалет

Россиянин, летевший в Бангкок на самолете авиакомпании British Airways, устроил драку из-за очереди в туалет, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life

Драка произошла между россиянином и другим пассажиром, гражданство которого не уточняется, когда турист из России попытался первым попасть в туалет. Конфликт удалось погасить после вмешательства бортпроводников.

Экипаж предупредил диспетчеров о буйном пассажире, однако полицейские не стали задерживать туриста.