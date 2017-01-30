Пять человек погибли в результате стрельбы в мечети в Канаде

Пять человек погибли в результате стрельбы в мечети в канадском Квебеке во время вечерней молитвы, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Reuters

Полиция оцепила территорию вокруг Исламского культурного центра. Очевидцы отметили, что на месте происшествия находятся около десятка машин скорой помощи.

На данный момент задержаны двое подозреваемых. Правоохранители от комментариев отказались.

В момент происшествия в мечети находились около 40 человек.

Ранее сообщалось о трех вооруженных неизвестных, которые участвовали в стрельбе. Она произошла в воскресенье, 29 января, около 20:00 по местному времени (4:00 по времени Москвы понедельника).