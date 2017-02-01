В Румынии проходят ночные акции протеста

Ночные акции протеста проходят в Бухаресте после того, как румынское правительство под руководством Сорина Гриндяну утвердило в срочном порядке поздно вечером во вторник постановления об изменении в Уголовный кодекс о помиловании и амнистии некоторых категории заключенных.

Люди начали собираться перед зданием правительства в 23.00. Протестующие скандируют: "Воры!" и требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов.

Ситуация напряженная, однако серьезных происшествий пока не было выявлено. Манифестанты бросают в здание правительства снежки и куски льда. Несколько молодых людей попытались пройти через кордон полиции. Оба выхода из здания кабмина заблокированы.

Президент Румынии Клаус Йоханнис на своей официальной странице в Facebook описал происходящее в Бухаресте, как "черная пятница".

"Сегодня — день траура для правового государства, которое получило удар сильный удар от противника юстиции, справедливости и борьбы с коррупцией", — отметил Йоханнис.

Румынская пресса сообщает, что акции протеста проходят во многих города страны.

Кабмин под руководством Гриндяну утвержден 4 января текущего года большинством голосов депутатов и сенаторов парламента Румынии.