Главное сейчас
Главные события у вас в почте
В Чечне ликвидированы три боевика
В ходе спецоперации в чеченском городе Шали ликвидированы три боевика, сообщается на сайте главы и правительства Чечни.
В результате столкновения с боевиками от полученных ранений скончались два сотрудника правоохранительных органов.
Сообщается, что сотрудники полиции предприняли попытку остановить подозрительных лиц, приближающихся к посту в центре города. В ответ на предложение предъявить документы, преступники открыли огонь и бросили гранату.
«Я выражаю соболезнования родным и близким героически погибших сотрудников полиции. Их семьям будет оказана вся необходимая помощь», — заявил глава республики Рамзан Кадыров.
Оставить комментарий