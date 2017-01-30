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В Чечне ликвидированы три боевика

Кадыров: В Чечне ликвидировано трое боевиков
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В ходе спецоперации в чеченском городе Шали ликвидированы три боевика, сообщается на сайте главы и правительства Чечни.
В результате столкновения с боевиками от полученных ранений скончались два сотрудника правоохранительных органов.
Сообщается, что сотрудники полиции предприняли попытку остановить подозрительных лиц, приближающихся к посту в центре города. В ответ на предложение предъявить документы, преступники открыли огонь и бросили гранату.
«Я выражаю соболезнования родным и близким героически погибших сотрудников полиции. Их семьям будет оказана вся необходимая помощь», — заявил глава республики Рамзан Кадыров.
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Грозный Происшествия
МВД
Рамзан Кадыров
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