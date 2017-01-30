В Чечне ликвидированы три боевика

В ходе спецоперации в чеченском городе Шали ликвидированы три боевика, сообщается на сайте главы и правительства Чечни.

В результате столкновения с боевиками от полученных ранений скончались два сотрудника правоохранительных органов

Сообщается, что сотрудники полиции предприняли попытку остановить подозрительных лиц, приближающихся к посту в центре города. В ответ на предложение предъявить документы, преступники открыли огонь и бросили гранату.