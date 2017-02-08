В Приморье в реализации закона о "дальневосточном гектаре" нашли нарушения

Свыше 330 нарушений выявлено в Приморье в ходе реализации закона о "дальневосточном гектаре", главы трех администраций привлечены к ответственности, сообщил в среду на коллегии прокурор края Сергей Бессчасный.

"В центре внимания находилась практика реализации нового законодательства о предоставлении "дальневосточного гектара". Всего в ходе проверок в указанной сфере выявлено свыше 330 нарушений, внесено 130 актов реагирования. К примеру, главы трех местных администраций Хасанского и Ханкайского районов привлечены к административной ответственности за нарушение сроков рассмотрения свыше трёхсот заявлений граждан", — сказал прокурор.

По его словам, благодаря принятым мерам обеспечено своевременное подключение органов местного самоуправления к федеральной информационной системе "На Дальний Восток".

Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в Дальневосточном федеральном округе. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность. Первого февраля стартовал третий этап реализации закона о "дальневосточном гектаре", теперь любой россиянин может стать обладателем участка земли на Дальнем Востоке.