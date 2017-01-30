Мосгорсуд оставил Улюкаева под домашним арестом

Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвокатов бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева об изменении ему меры пресечения на подписку о невыезде или разрешения ему прогулок и посещения медицинских учреждений, передаёт корреспондент RNS из зала суда.

Также суд отказал в расширении круга лиц, имеющих право посещать квартиру, в которой Улюкаев находится под домашним арестом. Улюкаев ходатайствовал о допуске в его квартиру няни, которая ухаживает за его малолетними детьми.

"Постановление Басманного районного суда от 10 января 2017 года... оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов Гриднего и Каштановой без удовлетворения", - сказал судья.