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Cолист группы «Тет-а-тет» поссорился с девушкой и упал с 17-го этажа
Фото: Instagram
Мужчина погиб в центре Москвы, упав с 17-го этажа жилого дома, сообщили сайту ТРК «Звезда» в МВД по столице. Инцидент произошел в Шмитовском проезде. «С 17-го этажа дома 16 в Шмитовском проезде упал мужчина, погиб», – рассказали в полиции.
В официальной группе российской певицы Ирины Салтыковой появилась информация, что погибший являлся бывшим солистом группы«Тет-а-тет» Сергеем Ткаченко.
«Сегодня при пока не выясненных обстоятельствах разбился бывший солист группы "Тет-а-тет" Сергей Ткаченко, упав с 17-го этажа высотки. Ирина некоторое время сотрудничала с Сергеем. Приносим соболезнования родным и друзьям», – говорится в сообщении.