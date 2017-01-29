Cолист группы «Тет-а-тет» поссорился с девушкой и упал с 17-го этажа

Мужчина погиб в центре Москвы, упав с 17-го этажа жилого дома, сообщили сайту ТРК «Звезда» в МВД по столице. Инцидент произошел в Шмитовском проезде. «С 17-го этажа дома 16 в Шмитовском проезде упал мужчина, погиб», – рассказали в полиции.

«Сегодня при пока не выясненных обстоятельствах разбился бывший солист группы "Тет-а-тет" Сергей Ткаченко, упав с 17-го этажа высотки. Ирина некоторое время сотрудничала с Сергеем. Приносим соболезнования родным и друзьям», – говорится в сообщении.