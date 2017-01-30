Раскрыты подробности гибели основателя Soho Rooms

Основатель Soho Rooms Сергей Ткаченко , более известный под псевдонимом S. Jeff, погиб, пытаясь напугать свою возлюбленную Марию Р., сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РЕН ТВ

Ссора произошла в 11:30 29 января. Источник телеканала рассказал, что Сергей и Мария находились в состоянии алкогольного опьянения.

Вероятно, мужчина заявил, что выпрыгнет из окна, открыл его и свесился наружу с подоконника. Несколько минут Ткаченко висел, держась за подоконник, пока девушка пыталась затащить его обратно и позвать на помощь. Однако Ткаченко сорвался и упал вниз с высоты 20-го этажа. Он рухнул на крышу пристройки магазина «Перекресток». От полученных травм Ткаченко скончался.