Китай просит Малайзию вести подводные поиски пропавших туристов

Китай запросил Малайзию рассмотреть возможность ведения подводных поисков пропавших после крушения в малайзийских водах судна с китайскими туристами, передает в четверг агентство Синьхуа.

Судно, на борту которого находился 31 человек, 28 из них — туристы из КНР, пропало в малайзийских водах. Связь с ним оборвалась 28 января. По последним данным, 20 китайских туристов были спасены, трое погибли, еще пятеро числятся пропавшими.

В четверг генеральный консул КНР в малайзийском штате Сабах Чэнь Пэйцзе обратился к властям Малайзии с просьбой рассмотреть возможность ведения подводных поисков пропавших. По его словам, существует вероятность, что пропавшие граждане КНР погибли и их тела могут находиться под водой среди сетей, растений или обломков кораблей.

По данным малайзийской стороны, зона поисков составляет 3,9 тысячи квадратных морских миль. Для поисков пропавших могут задействовать управляемые подводные аппараты, так как глубина в районе поисков составляет около 50 метров.

Ранее сообщалось, что задержан владелец судна, перевозившего китайских туристов и потерпевшего крушение в малайзийских водах. Также "в целях содействия расследованию" были арестованы два члена экипажа. Их подозревают в причинении смерти по неосторожности.