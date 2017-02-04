Капитана судна с туристами, затонувшего в Малайзии, осудили на полгода

Капитан судна, которое потерпело крушение в водах Малайзии и на борту которого находились китайские туристы, осужден на шесть месяцев лишения свободы, передает в субботу агентство Синьхуа.

Судно, на борту которого находился 31 человек, 28 из них — туристы из КНР, пропало в малайзийских водах. Связь с ним оборвалась 28 января. По последним данным, 20 китайских туристов были спасены, трое погибли, еще пятеро числятся пропавшими.

Сообщается, что суд Малайзии признал его виновным в управлении судном, которое шло с перегрузом, что представляло опасность для пассажиров. Отмечается, что 25-летний капитан признал свою вину. Владелец судна был отпущен под залог до следующего заседания суда, которое состоится на следующей неделе.

По данным Центрального телевидения Китая (CCTV), в ходе проверки властями Малайзии было установлено, что порт, откуда судно вышло в рейс, не имел разрешения на посадку туристов. Кроме этого, несмотря на то, что судно имело необходимую лицензию, в ней, однако, значилось, что на борт можно брать только 12 человек.

Ранее "в целях содействия расследованию", кроме капитана судна, был арестован еще один член экипажа. Они оба подозревались в причинении смерти по неосторожности.