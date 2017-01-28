Белых в СИЗО стал похож на инвалида и может лишиться ноги, рассказали в ОНК

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых , обвиняемый во взяточничестве, из-за проблем с правой ногой в СИЗО стал похож на инвалида и боится, что без квалифицированной медпомощи может лишиться ноги, заявила РИА Новости зампред ОНК Москвы Ева Меркачева

"Он почти не может ходить. Его мучают сильные боли в ноге. Когда я его навестила в СИЗО, он был похож на инвалида — осунувшийся, бледный и похудевший на несколько килограммов. Ему сказали, что вызовут квалифицированную гражданскую помощь, если улучшения самочувствия не будет", — рассказала Меркачева.

Она отметила, что Белых очень боится, что ему в итоге отнимут ногу.

Экс-губернатор содержится в СИЗО "Лефортово" . В отношении Белых было возбуждено уголовное дело о получении взяток на 400 тысяч евро. Следователи СК во взаимодействии с сотрудниками ФСБ поймали его 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. Белых, который не смог пояснить, каким образом он был застигнут в ресторане с пачками наличности, находится под арестом, но взяточником себя не считает и намерен доказать свою правоту в суде.