Появились подробности трагедии в московском метро

Следователи обвинили мать в покушении на убийство дочери после попытки суицида в московском метрополитене. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на столичное управление Следственного комитета.

«По версии следствия, 28 января 2017 года женщина 1974 года рождения, находясь на станции «Молодежная» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, желая причинить смерть своей дочери 2006 года рождения, схватила последнюю за плечи и прыгнула под приближающийся поезд. После экстренного торможения пострадавшие были извлечены с рельс», - сообщает сайт ведомства.

После инцидента на станции «Молодежная» возбуждено дело по статье «Покушение на убийство малолетнего ребенка». В СКР говорят, что ребёнок находится в коме. Женщина также доставлена в больницу, где находится в тяжёлом состоянии. В настоящее время следователи изучают камеры видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы произошедшего.

Между тем, в метрополитене уже рассказали, что запечатлено на видеокамерах, сообщает ТАСС

«По записям камер видеонаблюдения установлено, что женщина сама с ребенком бросилась под поезд. Несмотря на экстренное торможение, которое предпринял машинист, состав наехал на потерпевших», - заявили в пресс-службе столичной подземки.

По данным метрополитена, пострадавшими оказались москвичка 1974 года рождения и ее 9-летняя дочь. В тяжелом состоянии они госпитализированы. Ребенка в больницу доставил санитарный вертолет.