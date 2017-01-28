Мать с ребенком упали на рельсы в московском метро

Мать с ребенком, пострадавшие при падении на рельсы на станции «Молодежная» московского метро, доставлены вертолетом МЧС в больницы Москвы. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, сообщает Рамблер/новости со ссылкой на РИА «Новости»

Мать и дочь находятся в разных больницах, девочка доставлена в 7-ю больницу имени Сперанского, ее мама — в 36-ю городскую клиническую больницу. По данным источника в экстренных службах столицы, у обеих пострадавших черепно-мозговые травмы. По имеющейся у метрополитена информации, девочке 9 лет, мама — 1974 года рождения. Медики сообщают, что ребенку 7 лет.

Сегодня днем женщина с ребенком упали на рельсы второго пути из центра станции «Молодежная» Арбатско-Покровской линии, эвакуировать пострадавших пришлось на вертолете. Общая задержка в движении поездов составила 11 минут. Обстоятельства происшествия выясняются.

Не исключается, что речь идет о попытке суицида. По словам очевидца, женщина сначала столкнула девочку на рельсы, а затем спрыгнула сама, сообщает Рамблер/новости со ссылкой на Рен-ТВ