Адвокат Мары Багдасарян опроверг ее новое задержание

Защита скандально известной гонщицы Мары Багдасарян назвала дезинформацией новость о том, что ее якобы задержали за нарушение правил дорожного движения. По словам ее адвоката Давида Кемуларии, девушка сейчас не управляет транспортными средствами, передает РИА Новости.

Он пояснил, что сотрудники ДПС остановили машину, в которой Багдасарян ехала в качестве пассажира. "За рулем ее не было, водителю выписали штраф и отпустили", — добавил защитник.