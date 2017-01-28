Лидер «Шалтая-Болтая» задержан по делу о госизмене

Агентство ссылается на источник, знакомый с ситуацией. Владимир Аникеев (в хакерской среде он известен как Льюис) был задержан сотрудниками ФСБ в октябре 2016 года в Петербурге.

«Операция стала результатом долгой работы. Была разыграна сложная оперативная комбинация с целью выманить Льюиса с Украины, откуда он возвращаться не собирался», — рассказал источник агентства.

Сейчас Аникеев находится в изоляторе в Москве. Ему предъявлено обвинение по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Силовики считают, что Аникеев причастен к «утечке» и публикации в Сети переписки Владислава Суркова. Она была опубликована на украинском сайте объединения хакеров, называвшего себя «Киберхунтой».

Отмечается, что он начал сотрудничать со следствием и дал показания против замглавы Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова . Ранее в СМИ появилась информация о причастности Михайлова к деятельности «Шалтай-Болтая»: сообщалось, в частности, что он мог быть непосредственным куратором и покровителем сайта.