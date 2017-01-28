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Лидер «Шалтая-Болтая» задержан по делу о госизмене
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Петербурге создателя сайта «Шалтай-Болтай», опубликовавшего переписку помощника президента Владислава Суркова. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на Росбалт.
Агентство ссылается на источник, знакомый с ситуацией. Владимир Аникеев (в хакерской среде он известен как Льюис) был задержан сотрудниками ФСБ в октябре 2016 года в Петербурге.
«Операция стала результатом долгой работы. Была разыграна сложная оперативная комбинация с целью выманить Льюиса с Украины, откуда он возвращаться не собирался», — рассказал источник агентства.
Сейчас Аникеев находится в изоляторе в Москве. Ему предъявлено обвинение по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Силовики считают, что Аникеев причастен к «утечке» и публикации в Сети переписки Владислава Суркова. Она была опубликована на украинском сайте объединения хакеров, называвшего себя «Киберхунтой».
Отмечается, что он начал сотрудничать со следствием и дал показания против замглавы Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова. Ранее в СМИ появилась информация о причастности Михайлова к деятельности «Шалтай-Болтая»: сообщалось, в частности, что он мог быть непосредственным куратором и покровителем сайта.
В декабре 2016 года стало известно об аресте сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова и руководителя одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ России Сергея Михайлова. Их обвиняют в государственной измене.
На минувшей неделе появилась информация о задержании третьего фигуранта в деле - подчиненного Михайлова оперуполномоченного ФСБ Дмитрия Докучаева.
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