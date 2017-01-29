В Новосибирске сотрудница больницы привязала к кровати полуторагодовалого ребенка

В Новосибирске нянечка одной из больниц города привязала полуторагодовалого мальчика к кровати, передает телеканал "360".

Сообщается, что ребенок поступил в больницу с ангиной. Родителей ребенка попросили пройти стандартную процедуру и сделать флюорографию. Однако сына с собой они взять не смогли.

Мальчика оставили в специальной комнате под присмотром сотрудников благотворительного фонда. Выяснилось, что няне, которая следила за мальчиком, была вынуждена уйти домой раньше и привязала ребенка для его же безопасности.

Вернувшись, родители обнаружили на руках сына следы, после чего написали заявление в полицию. Они отметили, что после инцидента у него изменилось поведение. Он стал пуглив, боится посторонних и прячется от них.