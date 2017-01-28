На Филевской линии московского метро женщина с ребенком упала на рельсы

Движение поездов на Филевской линии московского метро приостанавливалось из-за падения на рельсы женщины с ребенком, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошел на станции "Молодежная"", — сказал собеседник агентства.

Уже в 11.59 мск движение на линии было полностью восстановлено. Женщину с ребенком подняли на платформу, они живы.