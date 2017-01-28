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На Филевской линии московского метро женщина с ребенком упала на рельсы

В московском метро женщина с ребенком упала на рельсы
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Движение поездов на Филевской линии московского метро приостанавливалось из-за падения на рельсы женщины с ребенком, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Инцидент произошел на станции "Молодежная"", — сказал собеседник агентства.
Уже в 11.59 мск движение на линии было полностью восстановлено. Женщину с ребенком подняли на платформу, они живы.
Москва Происшествия
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