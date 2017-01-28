СМИ сообщили об отравлении ртутью соратника Порошенко

Депутат БПП, соратник украинского лидера Игорь Кононеко проходит лечение от отравления ртутью. Об этом сообщает LB.ua.

В материале шеф-редактора издания Сони Кошкиной сказано, что Кононенко поглощён личными делами, незадолго до Нового года у него было обнаружено отравление ртутью.

«Согласно вердикту докторов, её содержание в крови превышено в 50 раз. Ясно, что на случайность это не спишешь. По информации источников, отравление не произошло одномоментно — ртуть накапливалась в организме некоторое время. Из чего напрашивается вывод: это не было покушением на убийство, скорее — попыткой запугать, вывести из строя на полгода и более», — сказано в материале.

Отмечается, что в связи с произошедшим Кононенко отошёл от парламентских дел.