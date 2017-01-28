Видео: в Аргентине туристы насмерть замучили дельфиненка ради селфи

В Аргентине толпа туристов насмерть замучила дельфиненка ради селфи, сообщает The Daily Mail. Свидетели жестокого "развлечения" уверяют, что толпа просто бросила малыша умирать.

Отмечается, что сами туристы заявляли, что дельфин был уже мертв, хотя даже не попытались вернуть его в воду.

По информации The Daily Mail, это уже второй случай гибели дельфина от обезвоживания по вине любителей селфи.