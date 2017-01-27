Спасший девушку из тонущей машины инспектор ДПС рассказал о своем подвиге

Инспектор ДПС Алексей Коняев , который накануне вместе с очевидцем ДТП спас девушку из упавшей на Ростовской набережной столицы возле дома №10 в Москву-реку Subaru Forester, рассказал о своих действиях и своем самочувствии после госпитализации. По словам Коняева, он патрулировал территорию в составе экипажа ДПС, когда в районе дома № 3 по Саввинской набережной увидел группу людей на тротуаре около парапета Москва-реки, в котором не хватало трех пролетов, передает ТАСС.

«Подошли узнать, в чем дело и увидели тонущую машину Subaru, которая уходила под воду», – рассказал инспектор.

Коняев заметил, что «сзади (в салоне машины) кто-то копошился, мы сразу подумали, что там могут находиться дети».

Инспектор вместе с другим водителем – очевидцем происшествия – спустился вниз и через разбитое стекло со второй попытки вытащил женщину.

«Сразу вытащить пострадавшую не удалось, так как стекло с левой стороны слишком маленькое», – отметил Коняев.

«Я держал ее голову наверху и не давал ей захлебнуться», – говорит инспектор.

«Мы попытались разбить заднее стекло, чтобы вытащить ее через задние двери, но не удалось, потом еще раз попытались с водителем вытащить через стекло боковой двери, сильно потянули и попытка удалась», – сказал Коняев.

В пятницу руководители подразделения ГИБДД, где служит Коняев, навестили его в 1-й Градской больнице и поблагодарили сотрудника за героический поступок.

«Травм никаких, самочувствие удовлетворительное, немного обморозил пальцы, но в данный момент все в порядке», – рассказал инспектор

По словам заместителя главного врача больницы Михаила Царева, здоровью Коняева ничего не угрожает. «Он получил общее переохлаждение и обморожение пальцев кистей обеих рук 1 и 2 степеней. В настоящее время здоровью пациента ничего не угрожает, и в ближайшее время он может быть выписан», – сказал он.

По данным открытых источников, обморожение первой степени (наиболее легкое) обычно наступает при непродолжительном воздействии холода. Полное выздоровление наступает к 5 – 7 дню после отморожения. Обморожение второй степени возникает при более продолжительном воздействии холода. Полное восстановление целостности кожного покрова происходит в течение одной – двух недель.

Как стало известно, авария, ставшая причиной падения, произошла между Subaru Forester и Land Rover.

Напомним, в четверг вечером Subaru Forester упал в Москву-реку на Ростовской набережной столицы. Как сообщалось, инспектор ДПС до прибытия спасателей вытащил девушку из автомобиля, за что был представлен к награде.

Кроме того, сотрудники полиции ищут очевидца ДТП, который на своей машине проезжал рядом с местом аварии на Ростовской набережной столицы возле дома № 10, и первым бросился в Москву-реку, пытаясь достать девушку из ушедшей под воду Subaru Forester.