Появилось видео конфликта таксиста с матерью двухлетнего ребенка в Москве
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Газета.Ru

Появилось видео конфликта таксиста с матерью двухлетнего ребенка в Москве

Появилось видеозапись конфликта таксиста с женщиной пассажиром в Москве в ходе которого,
Видео появилось на сервере сайта ГУ МВД по Москве.
Инцидент произошел накануне в Москве. Водитель вытолкал женщину с двухлетним ребенком из салона автомобиля. После инцидента полиция начала проверку. По данным полиции, двухлетний ребенок получил травмы.
Ранее стало известно, что против вытолкнувшего из машины женщину с ребенком таксиста возбудили дело.
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