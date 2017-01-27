Появилось видео конфликта таксиста с матерью двухлетнего ребенка в Москве

Появилось видеозапись конфликта таксиста с женщиной пассажиром в Москве в ходе которого,

Видео появилось на сервере сайта ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел накануне в Москве. Водитель вытолкал женщину с двухлетним ребенком из салона автомобиля. После инцидента полиция начала проверку. По данным полиции, двухлетний ребенок получил травмы.

Ранее стало известно, что против вытолкнувшего из машины женщину с ребенком таксиста возбудили дело.