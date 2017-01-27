Нападение на дочь Емельяненко оказалось провокацией

По данным издания, сотрудники уголовного розыска ОВД «Замоскворечье» и МУРа не нашли подтверждений факту нападения на ребенка. В результате расследование инцидента было остановлено. Также Life отмечает, что семья девочки «старательно дистанцируется» от этой истории.

Источник в спецслужбах рассказал изданию, что сотрудники МУРа изучили записи со всех камер видеонаблюдения, установленных в районе остановки, на которой, по словам девочки, на нее напали, однако не нашли никаких подтверждений ее словам. «При попытке уточнить место и время нападения девушка постоянно путалась», - сказал собеседник Life.

Также источник утверждает, что несколько друзей девочки заявили, что «в ее окружении обсуждалась идея устроить провокацию» из-за конфликта Емельяненко с Кадыровым.

«Скорее всего, сыграл свою роль юношеский максимализм тех, кто окружал девушку. Один из друзей девушки предложил: «давайте разыграем сценку», другой подхватил, и никто не подумал о последствиях. А девочка даже и не поняла, что ее втягивают в большую провокационную интригу», - заявил собеседник Life, уточнив, что Емельяненко и его жена ничего не знали о «провокации».

В октябре прошлого года появились сообщения, что несовершеннолетнюю дочь Емельяненко избили в Москве. Инцидент произошел 9 октября, вскоре после того, как Емельяненко публично раскритиковал бои в Грозном с участием детей Кадырова. СМИ писали, что некоторое время девочка провела в больнице.