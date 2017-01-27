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Нападение на дочь Емельяненко оказалось провокацией
Издание Life назвало нападение на дочь бойца Федора Емельяненко «провокацией ради чеченского следа и дискредитации главы Чечни Рамзана Кадырова». Об этом сообщают Рамблер/новости.
По данным издания, сотрудники уголовного розыска ОВД «Замоскворечье» и МУРа не нашли подтверждений факту нападения на ребенка. В результате расследование инцидента было остановлено. Также Life отмечает, что семья девочки «старательно дистанцируется» от этой истории.
Источник в спецслужбах рассказал изданию, что сотрудники МУРа изучили записи со всех камер видеонаблюдения, установленных в районе остановки, на которой, по словам девочки, на нее напали, однако не нашли никаких подтверждений ее словам. «При попытке уточнить место и время нападения девушка постоянно путалась», - сказал собеседник Life.
Также источник утверждает, что несколько друзей девочки заявили, что «в ее окружении обсуждалась идея устроить провокацию» из-за конфликта Емельяненко с Кадыровым.
«Скорее всего, сыграл свою роль юношеский максимализм тех, кто окружал девушку. Один из друзей девушки предложил: «давайте разыграем сценку», другой подхватил, и никто не подумал о последствиях. А девочка даже и не поняла, что ее втягивают в большую провокационную интригу», - заявил собеседник Life, уточнив, что Емельяненко и его жена ничего не знали о «провокации».
В октябре прошлого года появились сообщения, что несовершеннолетнюю дочь Емельяненко избили в Москве. Инцидент произошел 9 октября, вскоре после того, как Емельяненко публично раскритиковал бои в Грозном с участием детей Кадырова. СМИ писали, что некоторое время девочка провела в больнице.
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