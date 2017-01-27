В Домодедово у пассажира из Дубая нашли в рюкзаке почти 300 рептилий и насекомых

В рюкзаке одного из пассажиров рейса Дубай-Москва были обнаружены почти 300 рептилий и насекомых. Мужчину задержали сотрудники таможни аэропорта Домодедово . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт аэропорта . «В ходе таможенного досмотра спортивного рюкзака обнаружены 285 ящериц, хамелеонов, тараканов, жуков, сверчков. Все они находились в пластиковых коробках и ампулах. Вследствие неправильных условий транспортировки 12 особей погибло», — заявили в ведомстве.

Как заявил сам пассажир, покупка насекомых и рептилий ему обошлась в 150 долларов. Он утверждал, что приобрел животных для личного пользования. В сообщении также отмечается, что все рептилии были переданы Московскому зоопарку для восстановления животных после длительного перелета. Специалисты проведут экспертизу, которая установит, не являются ли обнаруженные рептилии и насекомые видами, находящимися под угрозой исчезновения.