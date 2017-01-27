Генпрокуратура Украины заявила о допросе депутатов ГД по делу Януковича

Дорогомиловский суд Москвы в декабре вынес решение о том, что события, о которых говорит Луценко, являются госпереворотом.

"Также мы допросили двух депутатов российской Госдумы, они свидетельствуют, что механизм введения войск РФ на территорию независимой Украины был запущен Кремлем еще в декабре месяце, когда Майдан еще стоял в центре Киева. Во время визита Суркова в Крым в декабре уже шла речь о вероятном военном вторжении", — сказал Луценко.

Киев и ряд стран Запада ранее обвинили РФ во вмешательстве в конфликт и "военной агрессии". Москва неоднократно заявляла, что абсолютно непричастна к событиям в Донбассе, не поставляет ЛНР и ДНР военной техники и боеприпасов, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Крым стал российским по результатам всенародного референдума, в ходе которого 96% голосовавших высказались за его вхождение в состав РФ.

По словам Луценко, всего Генпрокуратура допросила 32 свидетеля по делу Януковича, которые дают исчерпывающую картину о том, как экс-президент совершал государственную измену.

Луценко отметил, что важные показания дал министр внутренних дел Арсен Аваков , в котором он выдал расписку о том, что Янукович отказывается от государственной охраны по состоянию на 24 февраля 2014 года.

Он также добавил, что Генпрокуратура не планирует тянуть со сроками досудебного следствия, на протяжении февраля проведет окончательные досудебные допросы и экспертизы, после этого дело будет передано в суд.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября 2016 года перед допросом Януковича в режиме видеоконференции по делу о гибели людей во время беспорядков в Киеве в 2014 году зачитал уведомление о подозрении экс-президенту по новому делу — о госизмене. В пятницу киевский суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по данному делу. Согласно украинским законам, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника и признал события на Украине в 2014 году государственным переворотом. Олейник заявил, что намерен через ОБСЕ обратиться в Венецианскую комиссию. Бывший президент Украины Виктор Янукович, выступая в Дорогомиловском суде Москвы, заявил, что его отстранили от власти в нарушение украинской конституции, в частности не была выполнена процедура импичмента.

Новые власти Украины, пришедшие к управлению страной в результате февральского госпереворота 2014 года, хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания ассоциации с ЕС . Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.