Спасатели вытащили девушку из упавшего в Москву-реку автомобиля

Сотрудники МЧС по столице вытащили девушку из упавшего на Ростовской набережной автомобиля, передает агентство городских новостей "Москва".

"На Ростовской набережной в результате ДТП в Москву-реку скатился легковой автомобиль. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС спасли девушку, которая находилась в указанной машине", - сказали в МЧС.

Отмечается, что для подъема автомобиля из реки было решено использовать пожарно-спасательный кран.

В октябре сообщалось, что в центре Москвы автомобиль упал в реку Яузу.