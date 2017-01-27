Стрелки "Часов судного дня" перевели вперед

Стрелки «Часов судного дня» приблизились к 0:00 еще на 30 секунд и показывают без двух с половиной минут полночь. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на MarketWatch

Журналисты издания Los Angeles Times связали перестановку стрелок «Часов судного дня» с заявлениями президента США Дональда Трамп о необходимости «значительно усилить потенциал ядерного оружия «до тех пор, пока весь мир не придет в себя». Подобную запись республиканец сделал в декабре 2016 года в своем аккаунте в Twitter.

«Часы судного дня» - проект журнала Чикагского университета Bulletin of Atomic Scientists, который основали создатели первой американской атомной бомбы. На символическом циферблате полночь означает ядерную катастрофу. Время же, оставшаяся до 0:00, обозначает напряженность в международной обстановке. С 1947 года стрелки часов переставлялись 22 раза. Ближе всего к полуночи часы были в 1953 году – тогда они показывали 23:58. В тот год СССР и США испытали водородную бомбу. Дальше всего от полночи стрелки часов были в 1991 году, когда между Москвой и Вашингтоном был подписан договор о сокращении ядерного оружия.