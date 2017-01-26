Стрелки «Часов судного дня» перевели на 30 секунд вперед из-за Трампа

Стрелки «Часов судного дня» перевели на 30 секунд ближе к полуночи, сообщает MarketWatch. Сейчас они показывают без 2,5 минут полночь.

Издание Los Angeles Times связывает это событие с высказываниями президента США Дональда Трампа о ядерном оружии. В конце декабря 2016 года Трамп написал в своем аккаунте в Twitter, что ША следует значительно усилить потенциал своего ядерного оружия «до тех пор, пока весь мир не придет в себя» с точки зрения подхода к этому виду оружия массового поражения.

С 1947 года стрелки "Часов судного дня" передвигались 22 раза. Ближе всего к "ядерной полуночи" они находились в 1953 году, когда США и СССР испытали водородную бомбу. Тогда часы показывали 23:58. Самое далекое от полуночи положение стрелок (без 17 минут) было в 1991 году, когда СССР и США подписали договор о сокращении стратегического вооружения.

«Часы судного дня» — проект журнала Чикагского университета Bulletin of Atomic Scientists, который в 1947 году запустили создатели первой американской атомной бомбы. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки и прогресс в развитии ядерного вооружения. Полночь означает момент ядерного катаклизма.