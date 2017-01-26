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Источники: арестован еще один сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ
В уголовном деле, о котором ранее сообщала газета «Коммерсант», есть третий подозреваемый – сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ России Дмитрий Докучаев, сообщил RNS источник, знакомый с ситуацией. По его словам, Докучаев был арестован в декабре 2016 года. Знакомый Докучаева подтвердил информацию об аресте. Другой его знакомый сообщил, что не видел Докучаева с конца ноября.
В открытых источниках указано, что Дмитрий Александрович Докучаев занимал должность старшего оперуполномоченного 2-го отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ОУ ЦИБ) ФСБ России.
В Центре общественных связей ФСБ России в течение суток не ответили на запрос RNS.
Ранее «Ъ» сообщил об аресте в декабре 2016 года сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова и руководителя одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ России Сергея Михайлова. По данным издания, арест произведен в рамках уголовного дела по ст. 275 «Государственная измена».
В пресс-службе «Лаборатории Касперского» подтвердили арест Руслана Стоянова, подчеркнув, что расследование «ведется в отношении частного лица» и не имеет отношения к компании.
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