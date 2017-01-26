Источники: арестован еще один сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ

В уголовном деле, о котором ранее сообщала газета «Коммерсант», есть третий подозреваемый – сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ России Дмитрий Докучаев , сообщил RNS источник, знакомый с ситуацией. По его словам, Докучаев был арестован в декабре 2016 года. Знакомый Докучаева подтвердил информацию об аресте. Другой его знакомый сообщил, что не видел Докучаева с конца ноября.

В открытых источниках указано, что Дмитрий Александрович Докучаев занимал должность старшего оперуполномоченного 2-го отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ОУ ЦИБ) ФСБ России.

В Центре общественных связей ФСБ России в течение суток не ответили на запрос RNS.

В пресс-службе «Лаборатории Касперского» подтвердили арест Руслана Стоянова, подчеркнув, что расследование «ведется в отношении частного лица» и не имеет отношения к компании.