Власти Пензы объявили режим ЧС

Глава Пензенской области Иван Белозерцев принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Пензе из-за нарушения подачи тепла после аварии, произошедшей на ТЭЦ-1, заявила официальный представитель губернатора Дина Черемушкина , передает РИА "Новости".

"Губернатор области Иван Белозерцев объявил режим ЧС в Пензе", - сообщила она.

Ранее мэр Пензы Виктор Кувайцев заявил, что нормальный режим теплоснабжения восстановят за сутки.

В Пензе ночью произошли новые порывы теплотрасс. К тому времени без теплоснабжения оставались 165 домов.