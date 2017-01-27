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Газета.Ru

Власти Пензы объявили режим ЧС

В Пензе объявлен режим ЧС
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Глава Пензенской области Иван Белозерцев принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Пензе из-за нарушения подачи тепла после аварии, произошедшей на ТЭЦ-1, заявила официальный представитель губернатора Дина Черемушкина, передает РИА "Новости".
"Губернатор области Иван Белозерцев объявил режим ЧС в Пензе", - сообщила она.
Ранее мэр Пензы Виктор Кувайцев заявил, что нормальный режим теплоснабжения восстановят за сутки.
В Пензе ночью произошли новые порывы теплотрасс. К тому времени без теплоснабжения оставались 165 домов.
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