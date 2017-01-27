Из-за аварии в Пензе без тепла и горячей воды остаются более 75 тысяч человек

Из-за прорыва трубопровода в Пензе остаютсь без тепла и горячей воды более 75 тыс. человек, рассказали в региональном МЧС . «По данным на 22:00 мск, нарушено горячее водоснабжение и теплоснабжение более 470 жилых домов, где проживают свыше 75 тыс. человек. Сейчас проводится переподключение аварийных участков по резервной схеме»,— цитирует «РИА Новости» представителя МЧС, который добавил, что в аварийных работах участвуют более 200 человек.

В ведомстве отметили, что работы проводятся круглосуточно, также проходит мониторинг температурного режима в квартирах. «Вечером было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Пензенской области, губернатор региона держит ситуацию на личном контроле»,— подчеркнули в МЧС. В ведомстве рассчитывают закончить аварийно-восстановительные работы сегодня утром.