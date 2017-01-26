Названа причина массовой драки в центре Москвы

В Москве на Страстном бульваре массовая драка началась из-за того, что один молодой человек попросил другого дать отпить ему пива. Однако второй отказал товарищу в такой просьбе, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал «360»

Число пострадавших в драке увеличилось до 6 человек. Все они были госпитализированы в институт имени Склифосовского, а также в больницы № 1 и № 36.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку инцидента и разыскивают участников конфликта.

Ранее сообщалось, что две группы людей подрались около дома 8А по Страстному бульвару.