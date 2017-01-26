Перед выборами в Госдуму в Москве планировали теракты

По словам Баранова, эти люди причисляют себя к одной из террористических организаций. К какой именно, он не уточнил.

Также руководитель столичного управления МВД рассказал, что эффективность выявления террористов в Москве в 2016 году выросла на 86 процентов.

В прошлом году ФСБ сообщала о задержании в Москве сразу нескольких групп террористов, в которые входили граждане Таджикистана и Молдавии. Сообщалось, что они действовали по указу эмиссара террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), находящегося в Турции. Имел ли в виду Баранов одну из этих групп, пока неизвестно.

Выборы в Госдуму проходили в России в сентябре 2016 года.