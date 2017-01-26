Хакеры атаковали сайт Росгвардии

В среду, 25 января, хакеры организовали атаку на сайт Росгвардии, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

На сайт была осуществлена «массированная DDoS-атака с множественными сетевыми запросами». Эти запросы приводили к полной загрузке ресурсов web-сервера и невозможности работать с сайтом.

В 02:00 26 января специалисты выявили и заблокировали 450 уникальных IP-адресов, с которых велась атака. Всего таких адресов было около 7,8 тысячи.

Руководитель главного управления связи Росгвардии Алексей Беляков рассказал, что сейчас специалисты проводят «контрмероприятия по отражению DDoS-атаки и выходу работы сайта на рабочее функционирование.