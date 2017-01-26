Бутылка пива стала причиной массовой драки на Страстном бульваре
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Бутылка пива стала причиной массовой драки на Страстном бульваре

Названа причина массовой драки в центре Москвы
Фото:
Массовая драка на Страстном бульваре началась с того, что пьяный молодой человек из одной компании попросил отпить пива у парня из другой, но тот отказал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.
РИА «Новости» передает, что количество пострадавших в результате драки выросло до шести человек. Сообщается, что они госпитализированы в институт имени Склифосовского, а также в больницы № 1 и № 36. Полиция проводит проверку инцидента и разыскивает участников конфликта.
По информации агентства, ранее к медикам обратились трое участников потасовки. Согласно другим данным, за помощью обращались пять человек.
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