Бутылка пива стала причиной массовой драки на Страстном бульваре

Массовая драка на Страстном бульваре началась с того, что пьяный молодой человек из одной компании попросил отпить пива у парня из другой, но тот отказал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

РИА «Новости» передает, что количество пострадавших в результате драки выросло до шести человек. Сообщается, что они госпитализированы в институт имени Склифосовского, а также в больницы № 1 и № 36. Полиция проводит проверку инцидента и разыскивает участников конфликта.

По информации агентства, ранее к медикам обратились трое участников потасовки. Согласно другим данным, за помощью обращались пять человек.