Автобус влетел в толпу возле метро Медведково в Москве, сообщают интернет-пользователи в социальных сетях. По предварительным данным, авария произошла из-за гололеда.

Как сообщают очевидцы ЧП, в момент аварии на тротуаре находилось более десяти человек. Только по счастливой случайности никто не пострадал.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.