Российский посол в Индии умер в Нью-Дели
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Российский посол в Индии умер в Нью-Дели

Скончался российский посол в Индии
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В Нью-Дели на 68-м году жизни умер российский посол Александр Кадакин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Индии.
«Посольство России в республике Индия с глубоким прискорбием извещает, что 26 января после непродолжительной болезни в одной из центральных больниц Нью-Дели скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Индии А.М. Кадакин», — сказали в ведомстве.
Кадакин находился на должности посла с ноября 2009 года.
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