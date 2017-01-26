Российский посол в Индии умер в Нью-Дели

В Нью-Дели на 68-м году жизни умер российский посол Александр Кадакин . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Индии.

«Посольство России в республике Индия с глубоким прискорбием извещает, что 26 января после непродолжительной болезни в одной из центральных больниц Нью-Дели скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Индии А.М. Кадакин», — сказали в ведомстве.

Кадакин находился на должности посла с ноября 2009 года.