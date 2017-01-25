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Баскетболист Милосердов задержан в центре Москвы с почти двумя граммами кокаина
Известный баскетболист Александр Милосердов задержан в центре Москвы с кокаином, против спортсмена полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.
"В ночь на 24 января на Лужнецкой набережной сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota под управлением Милосердова. При личном досмотре у него обнаружено почти 1,7 грамма кокаина. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе полиции данный факт подтвердили, не уточнив личности задержанного.
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