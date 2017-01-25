В Техасе торнадо унес женщину в ванне

Торнадо, обрушившийся на южные штаты США 21 и 22 января, унес прятавшуюся в ванной жительницу города Смитленд, Техас. Женщине посчастливилось отделаться незначительными ушибами и порезами. Представители экстренных служб называют ванную самым безопасным местом в доме при торнадо, сообщает Washington Post.

Об удивительном происшествии неназванная пострадавшая сама рассказала сотрудникам Национальной метеорологической службы, которые опубликовали статистику жертв недавнего торнадо.

Возникший в районе Смитленда вихрь был шириной 730 метров. Ему удалось поднять в воздух баржу и протащить ее около 200 метров. По словам американки, торнадо сорвал крышу с ее дома и подхватил ванну, внутри которой та укрывалась. Ванна рухнула в лесу рядом со зданием, ее хозяйка серьезно не пострадала.

Ванная комната считается одним из самых безопасных мест в доме при торнадо, так как ее стены укреплены трубами, которые уходят в землю. Обычно ванна остается на месте, даже если весь дом разрушен.

В результате серии торнадо, обрушившихся на южные штаты в конце января, погибли 19 человек.