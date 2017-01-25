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Жена бизнесмена Лернера стала жертвой беспредела коллекторов
В 42-летнюю Светлану Лернер, супругу бизнесмена Михаила Лернера, стреляли коллекторы, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РЕН ТВ.
Автомобиль, из которого обстреляли Лернер, принадлежит Елене Е., проживающей в подмосковном Домодедове. Ее сын заявил, что машина в момент нападения на жену бизнесмена, была сломана.
Источник телеканала рассказал, что в женщину могли выстрелить коллекторы, которые заранее поставили на свою машину другие номера.
Светлана Лернер была ранена в лицо из травматического пистолета 24 января, когда она ехала по МКАД на «Форде». Злоумышленник выстрелил в женщину три раза, одна пуля попала ей в лицо. В нестоящее время пострадавшая находится в больнице.
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