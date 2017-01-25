Жена бизнесмена Лернера стала жертвой беспредела коллекторов

В 42-летнюю Светлану Лернер , супругу бизнесмена Михаила Лернера, стреляли коллекторы, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РЕН ТВ

Автомобиль, из которого обстреляли Лернер, принадлежит Елене Е., проживающей в подмосковном Домодедове. Ее сын заявил, что машина в момент нападения на жену бизнесмена, была сломана.

Источник телеканала рассказал, что в женщину могли выстрелить коллекторы, которые заранее поставили на свою машину другие номера.