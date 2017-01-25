Дорога ярости. Водителя скорой помощи винят в столкновении с автохамом

Январский инцидент в Петропавловске-Камчатском, когда "застрявшие" по вине автохама врачи скорой помощи не успели вовремя доехать до пострадавшего и тот умер, вызвал широкий общественный резонанс. Однако на российских автохамов не подействовал. Спустя несколько дней подобный эпизод, правда без человеческих жертв, произошел в Красноярске. А на прошлых выходных не пропускавший скорую автохам спровоцировал аварию на столичной магистрали. Водитель медицинской кареты, на условиях анонимности, рассказал РИА Новости об этом происшествии и поделился своим мнением о проблеме в целом.

— Расскажите о том, что с вами произошло?

— Дело было вечером в субботу, 21 января. Получили информацию, что на одной из трасс под Москвой произошло крупное ДТП с тремя пострадавшими. По пути мы нагнали человека, который ехал на большом внедорожнике в левом ряду и не хотел уступать нам дорогу. Кроме того, он слепил нас прожекторами, установленными на крыше. На все наши спецсигналы мужчина не реагировал. В итоге, мы все-таки его обогнали справа. Но, когда я перестраивался в ряд перед ним, он ускорился и произошло столкновение. Пришлось остановиться для оформления ДТП. По нашему вызову направили другую бригаду, но представляете какова была потеря времени?

— За рулем внедорожника находился мужчина. Он был, на ваш взгляд, пьян? Проявлял агрессию?

Я спросил зачем он это делал? Он ответил, что ему показались "какие-то быки, выжимающие его с левого ряда". На этом наш разговор был окончен. Вроде бы трезвый и адекватный человек. 50 лет на вид. Он затем очень возмущался, что ему ставят в вину не предоставление преимущества в движении скорой помощи.

— А были ли свидетели происшедшего?

— Да, рядом ехала иномарка, где находились две женщины. Они видели всю эту ситуацию, пропустили, чтобы я его обогнал справа. Затем остановились и поддержали меня, оставили свои данные. Но пока получается так, что вина за мной. По крайней мере в ДТП. Ведь перестраивался я, а уж прибавлял он скорость или нет на видеорегистраторе невидно.

— Ваша машина оснащена только одним видеорегистратором спереди?

— Да, только одним и тот мы приобретали за свой счет. Штатно он не предусмотрен.

— Этот случай автохамства уже не первый по России за последний месяц, о котором стало известно. Что вы по данному поводу думаете?

Какие-то озлобленные стали все. Я давно работаю на скорой, больше 10 лет. Часто люди уступают неохотно, но чтобы намерено не пускать? Такого не бывает, то есть не бывало. Иногда некоторые долго не замечают, что происходит за их машиной, разговаривая по телефону. Но вот такого эпизода, какой произошел на днях, в моей практике еще не было. Это уже перебор.

Снегопад в Санкт-Петербурге

— Теперь нередко происходят нападения на работников скорой помощи. Вы как-то учитываете подобную практику, внедряются ли новые меры защиты персонала?

— На служебных совещаниях нам говорят об этом, но средств защиты никаких не внедряется. Я, к примеру, имею личное травматическое оружие, но специфика работы не позволяет брать его с собой. К примеру, часто мы заезжаем на территорию аэропорта и туда вообще ничего такого не провезешь. Даже до перочинного ножа докапываются: "Зачем он вам?". Начинаешь объяснять, что порой пострадавшему нужно разрезать одежду (а зимой это сделать бывает очень непросто), чтобы оказать помощь.

— Каково ваше отношение к тому, что уже у достаточно большого числа водителей появилось травматическое оружие и теперь едва ли не каждый дорожный конфликт сопровождается стрельбой?

— Получить разрешение и приобрести пистолет или ружье — дело, на мой взгляд, слишком уж легкое. Я, к примеру, как водитель спецавтомобиля, проходил специальное психиатрическое освидетельствование. А людям, получающим теперь право на оружие, этого не требуется: справку получить простую, да и все.

— Ряд экспертов и общественников предлагают позволить каретам скорой помощи таранить тех, кто их не пропускает. Как вам такое предложение?

— Наша стандартная машина — Mercedes Sprinter — не подходит для подобных "упражнений". И мощности недостаточно и дорогостоящее оборудование есть, которое можно повредить. Но главная загвоздка, конечно, в законе, защищающим право человека на собственность.

— Но даже нынешнее законодательство ставит право на жизнь и здоровье выше права собственности.

— Да, полицейским в определенных ситуациях дозволяется и машину повредить и дверь выбить. Ту же логику действий можно распространять и на нас, но есть и более простые проблемы, требующие доработки. Так, водитель скорой помощи имеет право на преимущественное движение, но в правилах дорожного движения указана обязанность убедиться, при этом, что тебе предоставляют это преимущество. Вот эту оговорку, мне кажется, следует убрать.

Еще одной проблемой является то, что наши машины страхуются по ОСАГО. И если я "подвину" авто, мешающее проезду во дворе, и спасу от верной гибели нескольких человек, то похвалить меня похвалят, но за повреждения я заплачу из своего кармана и следующий полис обойдется дороже.

— Можно ли вывести некий собирательный образ хама, препятствующего проезду скорой помощи? В резонансных случаях, происшедших в Петропавловске-Камчатском и Красноярске, виновницами были автоледи.

— Самые разные люди, вне зависимости от пола, возраста и национальной принадлежности. Среди автохамов есть и респектабельные мужчины в возрасте и молодые студенты. То же касается и автомобилей. Бывает, что какой-то ВАЗ "классика" застрянет на полосе, а бывает, что дорогой иностранный джип. Иногда проблемы возникают и по вине водителей автобусов. Среди них есть те, кто, заметив где-то еще вдалеке машину скорой, не тронутся с места, пока она проедет. А другие выезжают прямо перед носом и мучайся потом, чтобы эту громадину объехать.

Стоп-кадр записи камеры видеорегистратора автомобиля скорой помощи в Петропавловске-Камчатском