В Москве прокуроров лишили премии из-за плохой работы

В Москве сотрудников прокуратуры Бутырского района лишили годовой премии, так как две проверки подтвердили, что их работа была непродуктивной, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life

Первую проверку в прокуратуре комиссия провела в июне 2016 года. В результате были выявлены недостатки в работе ее сотрудников. Было принято более 100 заявлений от жителей района, но большая часть этих жалоб осталась без внимания. Тогда назначили повторную проверку на осень 2016 года. Однако в ноябре комиссия обнаружила те же недостатки. Из 120 заявлений без причин закрыли 84.

В итоге комиссия признала работу сотрудников прокуратуры непродуктивной и приняла решение лишить их премии за 2016 год.

Ранее сообщалось, что жители и предприниматели Бутырского района столицы попросили руководство Генеральной прокуратуры проверить и уволить сотрудников местной прокуратуры, которые, по их словам, оказывают давление на местных бизнесменов. Жители были также возмущены тем, что сотрудники надзорного органа на работу ездят на элитных внедорожниках стоимостью как минимум пять миллионов рублей, а территория у здания ведомства напоминает парковку у фешенебельного ночного клуба.