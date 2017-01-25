В Приморье женщина фиктивно поставила на учет девять тысяч иностранцев

Жительница Приморья заплатит штраф в 100 тысяч рублей за фиктивную постановку на учет в заброшенном здании свыше 9 тысяч иностранцев, сообщает краевое УМВД РФ.

"Обвиняемая предоставляла услуги проживания в многоквартирном двухэтажном доме по улице Некрасова согласно предоставленной владельцем помещения доверенности. За восемь месяцев 2015 года злоумышленница осуществила фиктивную постановку на учет 9117 граждан Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Казахстана, КНР, Украины, Молдовы и Белоруссии", — говорится в сообщении.

Сотрудники отдела МВД совместно с коллегами из УФСБ России по Приморскому краю выяснили, что фактически по месту регистрации иностранцы не живут. В ходе проверки также было установлено, что само здание является заброшенным и не используется как жилое.

Приговором мирового суда Уссурийска 32-летней местной жительнице назначен штраф в 100 тысяч рублей.