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На Камчатке за год убито 60 медведей, представлявших угрозу для людей
Фото: © Flickr/ Jarkko Järvinen
На Камчатке в 2016 году охотоведы застрелили 60 бурых медведей, представлявших реальную угрозу для людей, сообщает краевое агентство лесного хозяйства и охраны животного мира.
"При этом в прошлом году от лап хищника не погиб ни один человек. Для сравнения — в 2015 году было отстреляно 59 медведей, от нападений агрессивных животных пострадали три человека, один человек погиб", — говорится в сообщении.
Отмечается, что власти края предпринимают меры по решению вопросов, связанных с вынужденным отстрелом медведей, представляющих угрозу жизни и здоровью людей и наносящих ущерб сельскому хозяйству в границах населенных пунктов.
"По инициативе агентства практически во всех населенных пунктах края решениями глав муниципалитетов созданы межведомственные оперативные группы реагирования на сообщения о появлении медведей. В эти группы, как правило, входят представители полиции и МЧС, охотинспекторы и опытные охотники из числа местных жителей", — сказал заместитель руководителя агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края Андрей Лебедько.
Вместе с тем, по его словам, лимиты (квоты) добычи бурого медведя в ходе лицензионной охоты в прошлом году освоены не были. За минувший сезон охотниками на Камчатке было добыто 667 особей хищника при лимите 1771.
Всего на Камчатке насчитывается 21 тысяча особей бурого медведя.
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