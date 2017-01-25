На Камчатке за год убито 60 медведей, представлявших угрозу для людей

На Камчатке в 2016 году охотоведы застрелили 60 бурых медведей, представлявших реальную угрозу для людей, сообщает краевое агентство лесного хозяйства и охраны животного мира.

"При этом в прошлом году от лап хищника не погиб ни один человек. Для сравнения — в 2015 году было отстреляно 59 медведей, от нападений агрессивных животных пострадали три человека, один человек погиб", — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти края предпринимают меры по решению вопросов, связанных с вынужденным отстрелом медведей, представляющих угрозу жизни и здоровью людей и наносящих ущерб сельскому хозяйству в границах населенных пунктов.

"По инициативе агентства практически во всех населенных пунктах края решениями глав муниципалитетов созданы межведомственные оперативные группы реагирования на сообщения о появлении медведей. В эти группы, как правило, входят представители полиции и МЧС, охотинспекторы и опытные охотники из числа местных жителей", — сказал заместитель руководителя агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края Андрей Лебедько.

Вместе с тем, по его словам, лимиты (квоты) добычи бурого медведя в ходе лицензионной охоты в прошлом году освоены не были. За минувший сезон охотниками на Камчатке было добыто 667 особей хищника при лимите 1771.

Всего на Камчатке насчитывается 21 тысяча особей бурого медведя.