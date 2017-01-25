Танцующего на крыше волжанина увезли в полицию в багажнике

23 января во второй половине дня, на улице Карбышева в городе Волжский (Волгоградская область) молодой человек выбежал на проезжую часть, забрался на крышу такси и начал танцевать, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт в YouTube информационного портала «Блокнот Волжский».

Инцидент произошел напротив ресторана «Виноград». Молодой человек, находясь в состоянии наркотического опьянения, запрыгнул на крышу автомобиля марки Renault Logan. После он побежал через дорогу. Однако его догнал таксист, который засунул дебошира в багажник автомобиля и отвез его в отделение полиции.

В отделе №2 молодой человек рвал на себе верхнюю одежду и скидывал обувь, ему вызвали медиков.

В настоящее время назначена проверка. Водитель такси заявление писать не стал.