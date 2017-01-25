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Источник: в МВД ликвидировали управление полковника Захарченко
Управление "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, в котором ранее служил полковник Дмитрий Захарченко, ликвидировано. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Накануне был подписан соответствующий приказ", - сказал источник.
Он добавил, что управление закрыли в рамках реорганизации, которая проводится в главке. Источник отмечает, что вместо управления "Т" будет создана новая структура с теми же функциями.
В конце декабря сообщалось, что дело Захарченко передали в центральный аппарат Следственного комитета.
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